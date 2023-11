CAN 2023: le calendrier complet de la compétition

Découvrez le calendrier complet de la CAN 2023. La compétition se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

Encore quelques semaines et la planète foot vibrera au rythme de la CAN 2023. La plus prisée des compétitions africaines se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Un tournoi d’un mois à l’issu duquel sera connu le successeur du Sénégal, vainqueur de la dernière édition. 24 pays venus des quatre coins du continent, qualifiés à l’issue d’interminables phases éliminatoires, vont prendre part à cette compétition de quatre semaines.

Respectivement tenant du titre et demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, le Sénégal et le Maroc sont considérés par les observateurs du cuir rond africain comme les favoris pour cette CAN 2023. Les deux géants disposent des effectifs les plus riches du continent et sont logiquement de sérieux prétendants au sacre. Mais la Côte d’ivoire, hôte de ce tournoi, a également des arguments pour prétendre décrocher sa troisième Coupe d’Afrique.

Le calendrier complet de la CAN 2023 (heure en GMT):

Le calendrier de la phase de groupes

Groupe A

Journée 1 : 13 janvier, 20h : Côte d’Ivoire – Guinée-Bissau, Stade Olympique Alassane Ouattara 14 janvier, 14h : Nigeria – Guinée équatoriale, Stade Olympique Alassane Ouattara

Journée 2 : 18 janvier, 14h : Guinée équatoriale – Guinée-Bissau, Stade Olympique Alassane Ouattara 18 janvier, 17h : Côte d’Ivoire – Nigeria, Stade Olympique Alassane Ouattara

Journée 3 : 22 janvier, 17h : Guinée équatoriale – Côte d’Ivoire, Stade Olympique Alassane Ouattara 22 janvier, 17h : Guinée-Bissau – Nigeria, Stade Felix Houphouet-Boigny



Groupe B

Journée 1 : 14 janvier, 17h : Égypte – Mozambique, Stade Felix Houphouet-Boigny 14 janvier, 20h : Ghana– Cap-Vert, Stade Felix Houphouet-Boigny

Journée 2 : 18 janvier, 20h : Égypte – Ghana, Stade Felix Houphouet-Boigny 19 janvier, 14h : Cap-Vert – Mozambique, Stade Felix Houphouet-Boigny

Journée 3 : 22 janvier, 20h : Mozambique – Ghana, Stade Olympique Alassane Ouattara 22 janvier, 20h : Cap-Vert – Égypte, Stade Felix Houphouet-Boigny



Groupe C

Journée 1 : 15 janvier, 14h : Sénégal – Gambie, Stade Charles Konan Banny 15 janvier, 17h : Cameroun – Guinée, Stade Charles Konan Banny

Journée 2 : 19 janvier, 17h : Sénégal – Cameroun, Stade Charles Konan Banny 19 janvier, 20h : Guinée – Gambie, Stade Charles Konan Banny

Journée 3 : 23 janvier, 17h : Guinée-Sénégal, Stade Charles Konan Banny 23 janvier, 17h : Gambie – Cameroun, Stade de la Paix



Groupe D

Journée 1 : 15 janvier, 20h : Algérie – Angola, Stade de la Paix 16 janvier, 14h : Burkina Faso – Mauritanie, Stade de la Paix

Journée 2 : 20 janvier, 14h : Algérie – Burkina Faso, Stade de la Paix 20 janvier, 17h : Mauritanie – Angola, Stade de la Paix

Journée 3 : 23 janvier, 20h : Angola – Burkina Faso, Stade Charles Konan Banny 23 janvier, 20h : Mauritanie –Algérie, Stade de la Paix



Groupe E

Journée 1 : 16 janvier, 17h : Tunisie – Namibie, Stade Amadou Gon Coulibaly 16 janvier, 20h : Mali – Afrique du Sud, Stade Amadou Gon Coulibaly

Journée 2 : 20 janvier, 20h : Tunisie – Mali, Stade Amadou Gon Coulibaly 21 janvier, 20h : Afrique du Sud – Namibie, Stade Amadou Gon Coulibaly

Journée 3 : 24 janvier, 17h : Afrique du Sud –Tunisie, Stade Amadou Gon Coulibaly 24 janvier, 17h : Namibie – Mali, Stade Laurent Pokou



Groupe F

Journée 1 : 17 janvier, 17h : Maroc – Tanzanie, Stade Laurent Pokou 17 janvier, 20h : RDC – Zambie, Stade Laurent Pokou

Journée 2 : 21 janvier, 14h : Maroc – RDC, Stade Laurent Pokou 21 janvier, 17h : Zambie – Tanzanie, Stade Laurent Pokou

Journée 3 : 24 janvier, 20h : Tanzanie-RDC, Stade Amadou Gon Coulibaly 24 janvier, 20h : Zambie – Maroc, Stade Laurent Pokou Le calendrier de la phase à élimination directe Huitièmes de finale 27 janvier : 17h : 1er groupe D contre 3è B/E ou F (Match 1), Stade de la Paix 20h : 2è groupe A contre 2è groupe C (Match 2), Stade Felix Houphouet-Boigny 28 janvier : 17h : 1er groupe A contre 3è C/D ou E (Match 3), Stade Olympique Alassane Ouattara 20h : 2e groupe B contre 2è groupe F (Match 4), Stade Laurent Pokou 29 janvier : 17h : 1er Groupe C contre 3è groupe A/B ou F (Match 5), Stade Charles Konan Banny 20h : 1er groupe F contre 2è groupe E (Match 6), Stade Laurent Pokou 30 janvier : 17h : 1er groupe E contre 2è groupe D (Match 7), Stade Amadou Gon Coulibaly 20h : 1er groupe B contre 3è groupe A/C ou D (Match 8), Stade Felix Houphouet-Boigny Quarts de finale Vendredi 2 février : 17h, Vainqueurs match 4 contre match 3 (A), Stade Olympique Alassane Ouattara 20h, Vainqueurs match 1 contre match 2 (B), Stade Felix Houphouet-Boigny Samedi 3 février : 17h, Vainqueurs match 5 contre match 6 (C), Stade Charles Konan Banny 20h, Vainqueurs match 7 contre match 8 (D), Stade de la Paix Demi-finales Mercredi 7 février : 17h, Vainqueurs A contre B, Stade Olympique Alassane Ouattara 20h, Vainqueurs C contre D, Stade de la Paix Match pour la 3ème place Samedi 10 février, 20h, Stade Felix Houphouet-Boigny Finale Dimanche 11 février, 20h, Stade Olympique Alassane Ouattara