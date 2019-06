Libéria: le président George Weah en grande difficulté

Des milliers de Libériens sont descendus dans les rues de la capitale, Monrovia, vendredi pour protester contre la corruption et le déclin économique que beaucoup imputent à leur président autrefois très populaire, l’ex-star du football George Weah.

En contraste frappant avec les célébrations sauvages qui ont salué la victoire électorale de Weah en 2017, des manifestants portant des pancartes appelant Weah un « traître » se sont rassemblés près de la résidence officielle du président. Parmi les principaux griefs des manifestants: une économie stagnante dans laquelle la plupart vivent encore dans une pauvreté extrême et un scandale dans lequel le pays a perdu l’année dernière 100 millions de dollars en billets de banque nouvellement imprimés destinés à la banque centrale. « Weah ne gouverne pas notre État de la bonne façon », a déclaré Ishmael Hassan, un manifestant, qui a voté pour Weah en 2017 mais est depuis désillusionné. « La situation économique dans notre pays est en train de s’effondrer. »

Une économie en chute libre

L’économie du Libéria a été durement touchée par une épidémie d’Ebola en 2014-2016 qui a occasionné la mort de milliers de personnes, des prix bas pour les principales exportations, le minerai de fer et le caoutchouc et une baisse de l’aide étrangère. En mars, le Fonds monétaire international a révisé à la baisse les prévisions de croissance économique du Libéria pour 2019, qui sont passées de 4,7% à 0,4%. L’inflation a culminé à 28,5% en décembre, faisant grimper le prix des articles de tous les jours. Beaucoup pensaient que Weah, qui a grandi dans un bidonville de Monrovia avant de devenir un attaquant célèbre dans certaines des plus grandes équipes de football d’Europe, ouvrirait une nouvelle ère. Au lieu de cela, il fait face aux mêmes critiques de corruption que son prédécesseur Ellen Johnson Sirleaf.

De graves accusations

Une pétition diffusée vendredi par les organisateurs de la manifestation a accusé l’administration d’utiliser à mauvais escient les fonds publics, de violer la liberté de la presse et de ne pas financer adéquatement les programmes de santé et d’éducation. La pétition accuse Weah lui-même d’avoir construit « un grand nombre de maisons de luxe » après avoir refusé de déclarer publiquement ses biens. « J’ai soutenu ce gouvernement, mais compte tenu de l’évolution des choses, nous voulons sauver l’État », a déclaré le manifestant Bob Blue et cité par Sowetan Live.