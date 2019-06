Can 2019: « Umbro » victime de la falsification des maillots des Écureuils du Bénin

Le nouvel équipementier de l’équipe nationale du Bénin « Umbro », serait victime d’une forte falsification des maillots qui aurait d’ores et déjà été déversées sur le marché béninois et affirme que ses trafiquants sont passifs de poursuites judiciaires conformément aux lois de la république.

Il y a quelques jours, le nouvel équipementier des Écureuils du Bénin « Umbro » a dévoilé les designs des deux maillots de l’équipe nationale du Bénin pour le compte de la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019 qui se déroulera du 20 juin au 19 juillet 2019. Mais, c’est sans compter avec la mauvaise foi des hommes malintentionnés accro à la falsification des maillots. En effet, des individus malintentionnés ont déversé sur le marché béninois, de faux équipements sportifs (répliques des maillots) griffés Umbro pour tromper la vigilance des supporteurs béninois.

En tout état de cause, les responsables de Umbro et ceux de la Fédération béninoise de football (Fbf) déclinent toute responsabilité en ce qui concerne la qualité de ces articles et rappellent que ceux qui s’adonnent à ce trafic sont passibles de poursuites judiciaires conformément aux lois de la république. Selon béninsports.info, les responsables de Umbro rassurent le peuple béninois que les maillots (Umbro) seront disponibles et vendus dans les magasins et points de ventes qui seront sélectionnés par la Fbf. De ces ventes, et comme le stipule le contenu du contrat en son article 5.0.3, « chaque achat permet à la Fbf de percevoir une commission qui aidera au développement du football au Bénin »