Boni Yayi: « ses médicaments sont épuisés, il fait une crise sciatique toutes les nuits », Kato Atita

Interné depuis plus d’un mois à résidence et interdit de visite même de son médecin personnel, l’ancien président Thomas Boni Yayi serait dans une situation sanitaire délicate. Ses avocats conseils lors d’un point de presse tenu ce Samedi 08 juin demandent aux autorités béninoises de permettre à leur client de se faire soigner.

L’ancien président de la République et président d’honneur du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent a des soucis de santé. Selon l’information rendue publique par ses avocats lors d’une conférence de presse tenue ce samedi 8 Juin 2019 au chant d’oiseau de Cotonou, l’ancien chef d’Etat a de sérieux soucis de santé. Son avocat, Me Kato Attita assisté pour l’occasion de Me Renaud Agbodjo ont lancé lors de leur conférence de presse à l’endroit des autorités béninoises des doléances afin que leur client puisse se faire soigner. «Il est malade parce qu’on a voulu le rendre malade! Sa santé s’est sérieusement dégradée, ses médicaments sont épuisés, sa tension artérielle est à 17 et il fait une crise sciatique toutes les nuits à 4 heures du matin » a laissé entendre Me Kato Attita, selon une information rapportée par « Frissons Radio ».

Me Kato Attita demande par ailleurs que les barrières érigées à l’entrée du domicile de Boni YAYI à Cadjèhoun soient levées. « même si on doit crucifier YAYI Boni, qu’on le soigne et qu’il soit vivant! » se désole-t-il. A en croire les conférenciers, il faut prendre au sérieux la dégradation de l’état de santé du leader charismatique des Fcbe; son destin et sa survie martèle-t-ils sont entre les mains des autorités béninoises.