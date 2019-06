Bénin – Changements climatiques: le Dr. Orou Nikki sur l’impact des médias de proximité

S’il y a un sujet d’actualité qu’aucun Etat au monde aujourd’hui ne peut ignorer, c’est la question des changements climatiques. Un phénomène que subissent surtout les pays africains sans en être auteur. Au Bénin, la question a été revisité et présentée par le désormais Docteur OROU NIKKI Bio avec comme point d’attache le rôle des médias dans la sensibilisation des populations.

L’univers scientifique béninois et le monde des médias se sont enrichis d’un nouveau spécialiste dans les domaines des Géosciences de l’environnement et aménagement du territoire. Le journaliste béninois spécialiste des questions environnementales et directeur de la radio de proximité Naanè FM de Péhunco, a profité des recherches de sa thèse de doctorat, présenté samedi 8 juin 2019 à l’Université d’Abomey-Calavi, pour exposer les effets des changements climatiques au Bénin et les actions qui sont menées par les hommes des médias pour apporter leur contribution à l’information et la sensibilisation de la population rurale.

Un travail scientifique sur les changements climatiques et les médias communautaires

Selon le Docteur Orou Nikki, les changements climatiques constituent de plus en plus, un des grands problèmes d’environnement de l’époque contemporaine. Les populations rurales du Bénin sont les plus exposées au changement climatique par le fait que les activités agricoles sont inéluctablement dépendantes du climat. De ce fait, les activités rurales sont fortement impactées par les effets pervers du changement climatique. Dans ce contexte, souligne-t-il, les communes de Kérou, Kouandé et Péhunco, dans le nord du Bénin, ne sont pas épargnées. Il indique en gros que le changement climatique a un impact certain sur la pratique des activités agricoles et pastorales dans le secteur de recherche.

Des actions pour faire face à ces changements du climat

Dans ses recherches sur la façon de combattre les effets de ce phénomène, le journaliste estime que pour y faire face en vue d’assurer la subsistance et les revenus, les agriculteurs ont développé des stratégies d’adaptation à la hauteur de leurs expériences empiriques. Le recours à une information climatique, fiable, accessible, diffusée en temps réel et adaptée aux besoins des producteurs agricoles et éleveurs s’avère indispensable pour cette cible. C’est là qu’interviennent donc le rôle des radios communautaires, ces médias de proximités qui ont la lourde responsabilité d’informer et de sensibiliser les populations rurales sur les changements climatiques, les causes, effet et conséquences sur leur environnement.

La disponibilité et la diffusion de cette information par les radios de proximité dans les langues comprises par les populations aux heures d’écoute les plus appropriées revêtent une importance et conditionnent une série d’actions bénéfiques pour la sécurité alimentaire, la santé, l’économie locale et la protection de l’environnement, martèle le docteur dans son rapport. Il va sans dire que cette simple action d’une radio communautaire dans un « petit espace rural » peut être bénéfique pour tout le pays en matière de développement durable et de gestion de l’espace environnementale. Cela dit, la nécessité d’informer et de communiquer sur le changement climatique revêt une importance capitale afin de renforcer les capacités d’adaptation des populations rurales, souligne le Docteur et journaliste Orou Nikki. Il se pose donc la question de stratégie de ces radios communautaires dans la diffusion de l’information et la sensibilisation des populations rurales.

La stratégie des médias de proximités

Pour l’homme des médias aux multiples compétences dont une liée à l’environnement, il est à remarquer, qu’après investigations sur le terrain, « le constat de l’inaccessibilité des populations rurales à l’information climatique demeure une préoccupation ». Dans une approche scientifiquement correcte et sous la supervision attentive du célèbre journaliste béninois et expert en la matière, Issiaka Soulé, Orou Nikki a démontré, après plusieurs recherches, le caractère insuffisant voire inexistant d’une politique de communication sur les changements climatiques au sein des radios communautaires qui, selon lui, « s’imposent par leur prépondérance dans les pays en développement comparativement aux autres médias de diffusion de masse ». La radio constitue dans les pays africains un outil complémentaire de communication renforçant les autres formes de communication sociale. De par ses atouts, la radio reste et demeure le média leader dans les sociétés africaines.

Les sujets liés au thème du changement climatique sont inexistants dans la grille des programmes de ces radios au Bénin, selon le chercheur. Il n’y a donc pas, indique-t-il, de créneaux permanents dédiés à la thématique du changement climatique. Ce qui, par conséquent, ne favorise pas la mise en place et la formation nécessaire à la spécialisation de producteurs et de journalistes spécialisés dans la compréhension et l’évaluation des conséquences du changement climatique.

Ce que le travail du Docteur Orou Nikki Bio apporte de nouveau

« Ce travail permet de comprendre que l’adaptation au changement climatique dans les communes du Bénin est un enjeu du développement », explique l’auteur. Au nombre des acteurs locaux pouvant contribuer à une réussite des stratégies d’adaptation, figurent, en bonne place les radios communautaires. Ce travail réalisé au niveau de trois communes de l’Atacora où il est implanté des radios communautaires, peut être adapté dans d’autres régions du Bénin dans lesquelles les radios communautaires peuvent apporter leur contribution à la compréhension et à l’adaptation du changement climatique par les populations locales, propose Orou Nikki. Il préconise toutefois, pour mieux atteindre les populations et les impacter :

– le renforcement des capacités des journalistes,

– l’accès aux sources d’information,

– les échanges de programmes

– la coproduction.

Notons que, le désormais Docteur en « Géosciences de l’environnement et aménagement de l’espace », Directeur de la Radio communautaire Naanè FM de Péhunco. Il est titulaire d’un Master en management des médias du Centre Africain de Formation et de Perfectionnement des journalistes (CAFPJ). En tant que journaliste radio, OROU NIKKI Bio s’est spécialisé sur les questions purement liées à l’environnement. Il a fait plusieurs autres spécialités qui étoffent son parcours et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en tant que journaliste il a l’esprit du « touche à tout » et de l’investigation.