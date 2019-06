Bénin: Boni Yayi en difficulté sanitaire, le parti FCBE lance un SOS pour son évacuation

Ce samedi 08 juin 2019, les avocats de l’ancien président Boni Yayi ont animé une conférence de presse à Cotonou. Au cours de cette sortie, ils ont donné des informations peu rassurantes sur l’état de santé de leur client. Ils ont été par la suite appuyé par le Bureau politique du parti FCBE qui a lancé un SOS pour que la demande d’évacuation sanitaire sur fonds propres de leur président d’honneur soit acceptée.

Coincé chez lui depuis plusieurs semaines par une haute surveillance policière, l’ex-chef d’État Boni Yayi est sérieusement indisposé selon ses proches. Aux dires de ses avocats et du parti FCBE, sa santé se dégrade de jour en jour et nécessite des soins adéquats. « Le président Boni Yayi n’a pas pu faire son bilan de santé habituel depuis un certain temps. Aussi sa santé s’est-elle aujourd’hui considérablement dégradée. », martèle le bureau politique du parti FCBE.

Selon le parti, la situation du 1er mai 2019 et le blocus de sa résidence sont principalement à la base ce que vit leur leader charismatique. « Ce stress quotidien, joint à l’absence de ses médecins ont entraîné l’aggravation de la lombo- sciatalgie hyperalgique dont il souffrait et qu’il traitait conséquemment lors de ses checkups », peut-on lire dans le communiqué rendu public ce samedi. Au regard de cette situation qui selon lui n’honore guère la culture et la tradition de respect des anciens dirigeants du pays, du caractère sacré de la vie humaine consacré par la constitution, le bureau politique du Parti Force Cauris pour un Bénin Émergent :

– Lance un SOS au peuple béninois, aux peuples africains épris de paix et de justice et à la communauté internationale pour soutenir l’ancien Président dans sa demande d’évacuation sanitaire à ses frais pour suivre un traitement approprié aux fins de recouvrer sa santé.

– En appelle, au nom du droit à la santé de chaque citoyen béninois et en particulier au sens de responsabilité du Président Patrice TALON afin qu’il lève le blocus prestement et permette ainsi au Président Boni Yayi d’aller se soigner à l’hôpital de son choix à l’étranger.