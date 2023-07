Benjamin Mendy, autopsie d’une lapidation au nom d’une certaine idée de la femme

-Publicité-

Maintenant je peux parler. J’ai suivi l’affaire Mendy de bout en bout. Pas juste les résumés biaisés du Monde et des grands médias. Je suivais les updates sur le Manchester Evening Post. En live. Je vais dire tout à l’heure pourquoi cette affaire m’a passionné.

Mais déjà une petite note: LES MÉDIAS SONT DES ORGANISMES SANS ÂMES ASSOIFFÉS DE SANG. Pour eux, peu importe la vérité ou la présomption d’innocence. Il faut chercher le scandale. Il faut choquer pour vendre. Et tant pis si au passage, ça gâche des vies.

L’affaire Mendy m’a passionné pour la même raison que le procès de Tariq Ramadan me passionne ou que l’affaire Depp vs Heard m’a passionné. Parce que ce type de procès établit les bases du nouveau monde dans lequel nous allons vivre.

- Publicité-

De base, je n‘ai pas beaucoup de sympathie pour Mendy. Je suis de ceux qui pensent que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Celui qui a les moyens doit plus chercher à se protéger que celui qui n’en a pas. La cible dans son dos est plus grande. Mendy paie aujourd’hui pour son inconséquence. Je ne dirai pas bien fait.

Mais, l’un des arguments que l’on a utilisé pour le charger le plus est, étrangement l’un de ceux qui, moi, m’ont fait me dire qu’il n’était peut-être pas coupable. Partout je lisais: s’il y a autant de femmes qui l’accusent c’est qu’il est sûrement coupable. Comme si le nombre était un indicateur de la vérité. Beaucoup de gens peuvent mentir sur une personne, mais ça les médias n’ont pas intérêt à ce qu’on s’en souvienne. Il faut bien vendre.

Le type a fait plusieurs mois en prison. Sa carrière a été détruite. Il aurait pu négocier un accord, mais il a tenu à laver son nom. Je l’en felicite. Des qu’il a plaidé non coupable, je me suis dit qu’il devait être sûr de lui. Et la suite l’a prouvé.

- Publicité-

Que retenir de l’affaire Mendy? Une plongée dans le côté sordide de l’univers du foot? Bof. Mendy est un mec jeune, riche et célèbre. Il se trouve toujours des femmes intéressées par ce profil et il aura toujours de la facilité dans ce domaine.

Pour moi le plus important est ailleurs. Des affaires comme celles de Johnny Depp, de Tariq ou de Mendy ont le mérite de rappeler une chose: LES FEMMES NE SONT PAS DES PETITES CHOSES FRAGILES. ELLES NE SONT PAS DES VICTIMES. Elles peuvent: mentir, tricher, comploter, agresser, et vouloir détruire: EXACTEMENT COMME LES HOMMES. Voire pire. Asa Agento, figure de proue de #MeToo a été accusée de viol par un jeune homme. Et sa défense est pour le moins…bancale.

A partir du moment où les femmes ont exactement les mêmes vices que les hommes et sont capables des mêmes turpitudes, je pense qu’on devrait faire attention. Je sais que les féministes et toute l’armée anti patriarcale veut faire croire que ce sont les mecs uniquement le problème: MAIS C’EST FAUX. Et à chaque fois que le masque tombe on essaie d’ostraciser celles qui révèlent le visage humain du genre féminin. Que n’ont pas pris des meufs comme Agento ou Amber Heard?

- Publicité-

Mais pourquoi ne pas admettre que les femmes sont aussi capables de mentir et prendre avec des pincettes leurs accusation? Pourquoi dès qu’une femme accuse automatiquement de viol, de harcèlement ou d’attouchements, le type désigné est d’emblée présumé coupable?

Pourquoi ne pas intégrer que la sexualité des individus est une réalité complexe et proteiforme? Certes les médias vendraient moins, mais on éviterait beaucoup de cas bizarres.

Aujourd’hui dans le cas de l’affaire Ramadan, les juges en France veulent le mettre en accusation en se basant sur ce qu’ils définissent comme «la contrainte morale ». En gros on veut redéfinir le droit juste pour pouvoir condamner un type. Je n’aime pas Tariq. Je déteste les hypocrites. Mais je suis aussi pour que les gens assument ce qu’ils font. Si tu fais du rentre-dedans à un mec et tu te retrouves dans sa chambre d’hôtel, à un moment tu dois bien te dire que ce n’est pas pour une partie de cartes. Les actes impliquent toujours la notion de responsabilité et j’aime trop les femmes pour les en exonérer.

On va vers un monde où chaque femme deviendra une sorte de Fouquet-Tinville. La notion de relation librement consenties deviendra tellement flou qu’il sera plus compliqué pour un homme de draguer une femme que de draguer un autre mec. Et je le dis haut et fort, j’ai l’impression que c’est le projet.

Des affaires comme celles de Benjamin Mendy ou de Johnny Depp ne servent ni la justice, ni la cause des femmes. Elles contribuent juste à radicaliser les gens. Et à la vague woke suivra une déferlante ultra-conservatrice encore plus grande que celle qu’il y avait auparavant.

En attendant, les hommes d’un certain niveau doivent désormais comprendre qu’ils sont devenus des proies. Ce monde fout le camp.

Articles similaires