Bénin: un agent de la mairie de Parakou gardé à vue dans un dossier domanial

Un agent de la mairie de Parakou précédemment au service des affaires domaniales est rattrapé par un dossier de mauvaise gestion foncière. Interpellé, il est actuellement gardé à vue.

La reconstitution des domaines publics entamée par le nouveau responsable des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Parakou a rattrapé un ex agent du service. Selon les informations de « L’Espace Média » rapportées par Daabaaru, le mis en cause dans ce dossier foncier est déjà interpellé et gardé à vue.

L’enquête policière se poursuit pour situer les responsablités et interpeller toutes les personnes impliquées dans ce dossier de présumé mauvaise gestion foncière dans la municipalité de Parakou. Il faut dire que le bradage du domaine public est le mal qu’a souffert toutes les communes du pays depuis la mise en œuvre de la décentralisation avec transfert d’une partie des compétence aux Communes.