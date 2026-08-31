Bénin: perturbations annoncées sur le réseau électrique les 1ᵉʳ et 3 septembre dans plusieurs localités
La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) informe ses abonnés que des coupures d’électricité toucheront une quarantaine de localités du Nord au Sud du pays les mardi 1ᵉʳ et jeudi 3 septembre 2026.
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Société
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Ces interruptions temporaires, prévues entre 9 h et 17 h selon les secteurs, sont dues à des travaux de maintenance programmés sur les infrastructures électriques.
Pour la journée du mardi 1ᵉʳ septembre, les coupures interviendront selon les créneaux horaires suivants :
- De 9 h à 17 h : la ville de Bohicon et ses environs, notamment les quartiers Adandokpodji, Moungnon, Agounnan, ainsi que les zones de la Préfecture, du Tribunal et de la Mairie d’Abomey.
- De 10 h à 15 h :
- Région Nord : Boko, Sirarou, N’Dali, Nikki, Kalalé, Boukoa et Dounkassa (Parakou) ; Kassakou, Borodarou, Gounarou, Gogounou, Sori Wara, Bagou et Tankongou (Kandi) ; Kouandé, Wassa Péhunco et Kérou (Natitingou).
- Région Centre et Sud : Dassa centre-ville ; Gbodjè, Logbozonkpa, Cocotomey et Dèkoungbé (Abomey-Calavi) ; Kpomassè, Tokpadomè et Avakpa (Ouidah) ; Hillacondji, Agoué, Ayiginnou, Ewécondji et Grand-Popo (Lokossa).
- De 11 h à 15 h : Djougou et ses localités environnantes, incluant Pénélan, Nioro, Patargo, Alédjo et Séro.
L’entreprise publique présente ses excuses aux abonnés pour les désagréments occasionnés et assure que ces interventions techniques visent à garantir la performance et la fiabilité des installations sur le long terme.
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