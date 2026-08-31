BENIN WEB TV

Bénin: perturbations annoncées sur le réseau électrique les 1ᵉʳ et 3 septembre dans plusieurs localités

​La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) informe ses abonnés que des coupures d’électricité toucheront une quarantaine de localités du Nord au Sud du pays les mardi 1ᵉʳ et jeudi 3 septembre 2026.

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Société
242vues
Bénin: perturbations annoncées sur le réseau électrique les 1ᵉʳ et 3 septembre dans plusieurs localités
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Ces interruptions temporaires, prévues entre 9 h et 17 h selon les secteurs, sont dues à des travaux de maintenance programmés sur les infrastructures électriques.

​Pour la journée du mardi 1ᵉʳ septembre, les coupures interviendront selon les créneaux horaires suivants :

  • De 9 h à 17 h : la ville de Bohicon et ses environs, notamment les quartiers Adandokpodji, Moungnon, Agounnan, ainsi que les zones de la Préfecture, du Tribunal et de la Mairie d’Abomey.
  • De 10 h à 15 h :
    • Région Nord : Boko, Sirarou, N’Dali, Nikki, Kalalé, Boukoa et Dounkassa (Parakou) ; Kassakou, Borodarou, Gounarou, Gogounou, Sori Wara, Bagou et Tankongou (Kandi) ; Kouandé, Wassa Péhunco et Kérou (Natitingou).
    • Région Centre et Sud : Dassa centre-ville ; Gbodjè, Logbozonkpa, Cocotomey et Dèkoungbé (Abomey-Calavi) ; Kpomassè, Tokpadomè et Avakpa (Ouidah) ; Hillacondji, Agoué, Ayiginnou, Ewécondji et Grand-Popo (Lokossa).
  • De 11 h à 15 h : Djougou et ses localités environnantes, incluant Pénélan, Nioro, Patargo, Alédjo et Séro.

​L’entreprise publique présente ses excuses aux abonnés pour les désagréments occasionnés et assure que ces interventions techniques visent à garantir la performance et la fiabilité des installations sur le long terme.

Articles liés

Bénin: saisie de plus de 265 kg de chanvre indien à Sèmè-KpodjiBénin: saisie de plus de 265 kg de chanvre indien à Sèmè-KpodjiBénin: 75 % des citoyens réclament la neutralité politique des chefs traditionnels, selon une enquête AfrobarometerBénin: 75 % des citoyens réclament la neutralité politique des chefs traditionnels, selon une enquête AfrobarometerGlazoué: effondrement du pont Lifo à Aklampa, deux personnes secourues de justesseGlazoué: effondrement du pont Lifo à Aklampa, deux personnes secourues de justesseAccident post-Gaani 2026: la Cour impériale de Nikki au chevet des blessésAccident post-Gaani 2026: la Cour impériale de Nikki au chevet des blessés

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV