Bénin : Djougou au cœur de la 25ᵉ édition des Championnats nationaux scolaires du primaire

La phase finale de la 25ᵉ édition des Championnats nationaux scolaires de l’enseignement primaire s’est ouverte lundi 17 août 2026 à la Cité des Kpétonis, à Djougou. Organisée par l’Union des associations sportives et culturelles de l’enseignement primaire (UASCEP), la compétition réunit pendant quatre jours des élèves venus des différents départements du Bénin.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema Natta, aux côtés du ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle, Clément Kouchadé, et du ministre conseiller Paulin Gbenou. Des représentants du ministère des Sports et de l’Éducation civique, le maire de Djougou, le préfet de la Donga, le directeur général de l’Office béninois du sport scolaire et universitaire (OBSSU), ainsi que des autorités traditionnelles, religieuses et éducatives ont également pris part à l’événement.

Dans son intervention, Armand Kuyema Natta a insisté sur la place du sport et de la culture dans la formation des enfants. Selon lui, les activités sportives en milieu scolaire contribuent au développement des aptitudes physiques et sociales des élèves, tout en participant à la formation de citoyens responsables.

La compétition se déroule jusqu’au jeudi 20 août. Au-delà des résultats sportifs et des prestations artistiques, les organisateurs souhaitent mettre l’accent sur des valeurs telles que la discipline, la tolérance, le respect de l’adversaire, le fair-play et l’acceptation des décisions des juges et des arbitres.

Une compétition placée sous le signe du civisme

Le ministre des Enseignements maternel et primaire a invité les participants à rechercher la performance tout en préservant l’esprit collectif de la rencontre. Il a présenté les championnats comme un cadre destiné à favoriser l’unité, la convivialité et la fraternité entre les élèves issus des différents départements.

La tenue de cette édition repose sur la coordination de plusieurs administrations et acteurs locaux. Le ministre a salué le travail des responsables et des encadreurs de l’UASCEP, ainsi que l’appui des ministères chargés des Sports, de l’Enseignement secondaire, de la Santé et de l’Intérieur.

Les autorités départementales et communales de la Donga, l’OBSSU, les parents d’élèves, les responsables traditionnels et religieux et les partenaires associés à l’organisation ont également été remerciés pour leur contribution à la manifestation.