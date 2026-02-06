Béatrice Dalle : «Je sais pas pourquoi on aime pas les Arabes» face à Laurent Baffie

Béatrice Dalle , 61 ans, a exprimé sans détour son indignation face à ce qu’elle qualifie d’islamophobie et de traitements discriminatoires envers les personnes d’origine maghrébine lors d’une intervention sur l’émission Coloscopie animée par Laurent Baffie. L’actrice a dénoncé les remarques et les pressions sociales dont sont victimes, selon elle, des personnes nées en France et considérées à tort comme « non intégrées », un échange relayé ensuite sur les réseaux sociaux.

Béatrice Dalle, 61 ans, a exprimé sans détour son indignation face à ce qu’elle qualifie d’islamophobie et de traitements discriminatoires envers les personnes d’origine maghrébine lors d’une intervention sur l’émission Coloscopie animée par Laurent Baffie. L’actrice a dénoncé les remarques et les pressions sociales dont sont victimes, selon elle, des personnes nées en France et considérées à tort comme « non intégrées », un échange relayé ensuite sur les réseaux sociaux.

Au micro de Laurent Baffie, Béatrice Dalle a déclaré : « Je ne sais pas pourquoi on n’aime pas les Arabes, sérieux, à ce point dans ce pays ? », avant d’ajouter qu’il s’agit pour elle d’un « délire ». Elle a exprimé son rejet des reproches adressés aux personnes issues de la communauté maghrébine qui sont nées en France : « c’est des gens qui sont nés ici, arrêtez de les faire chier », a-t-elle lancé.

La comédienne a par ailleurs abordé la question du port du voile, jugeant que le choix vestimentaire d’une femme ne concerne pas les autres : « Une meuf elle met un voile ? Et alors ? Qu’est-ce t’en as à foutre ? ». Elle a fait un parallèle avec d’autres pratiques religieuses en précisant qu’elle-même se dit « islamophile » et non « islamophobe ». Un extrait de son intervention a été relayé le 6 février 2026 par le compte Twitter Destination Ciné.

En froid avec son ancien compagnon JoeyStarr

Au cours de la même émission, Béatrice Dalle est revenue sur sa relation passée avec le rappeur JoeyStarr, qu’elle qualifie aujourd’hui de terminée et distante. Elle a raconté un épisode de dispute au cours duquel elle a donné « juste une claque comme ça » à Didier Morville (JoeyStarr), geste qu’elle a dit avoir regretté et pour lequel elle affirme que le rappeur ne lui a pas rendu le coup.

Concernant la fin de leur relation, l’actrice a expliqué que leur lien avait évolué : « Parce qu’on était devenus des frères et soeurs presque, parce qu’il y avait tellement de points communs », a-t-elle indiqué, faisant le constat que l’amour avait laissé place à une forme de fraternité.

Béatrice Dalle a précisé que, depuis deux ans, elle ne parle plus avec JoeyStarr. Elle a relaté des brouilles répétées au fil des trente années qu’ils se connaissent et a décrit cette dernière rupture comme « pas bien » : « On s’est embrouillés… On s’est embrouillés mille fois en trente ans qu’on se connaît, parce qu’on a passé dix ans ensemble ».

