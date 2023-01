Bayern Munich: bonne nouvelle pour Sadio Mané

Blessé depuis le 8 novembre dernier, Sadio Mané a repris la course ce mardi matin, comme on peut le voir sur des images publiées par le Bayern Munich. Une bonne nouvelle pour l’international Sénégalais qui voit le bout du tunnel.

Très bonne nouvelle pour Sadio Mané. Absent des pelouses depuis le 8 novembre dernier, après s’être blessé au genou lors de la rencontre face au Werder Brême en Bundesliga, l’international Sénégalais a repris la course ce mardi matin à l’entraînement du Bayern Munich. Le club munichois a posté une vidéo, dans laquelle on peut voir le champion d’Afrique 2022 courir sur le terrain d’entraînement de l’écurie allemande. La légende du compte officiel du Bayern a ajouté : « Ravi de te revoir courir Sadio ! ».

Actuellement, Sadio Mané mène une course contre la montre pour être rétabli à temps pour la double confrontation contre le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et si son entraîneur Julian Nagelsmann nourrissait l’espoir de retrouver sa star pour cette double échéance, l’ancien attaquant de Liverpool devrait rater la rencontre aller, qui se tiendra le 14 février prochain au Parc des Princes, selon son entourage. Mais est-ce que ce retour à la course change la donne pour le Sénégalais?

Pour rappel, Sadio Mané a rejoint le Bayern Munich cet été en provenance de Liverpool. En 23 matchs, toutes compétitions confondues avec les Munichois, le capitaine des Lions de la Téranga a inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives. Des statistiques qui prouvent que le natif de Bambali serait un renfort de poids pour son équipe dans ce choc à venir contre le PSG. Surtout quand on sait que le club munichois doit déjà se priver de Manuel Neuer, blessé dans un accident de ski après la Coupe du monde, et de Lucas Hernandez, victime d’une déchirure du ligament croisé du genou droit au Qatar.