Barça: Joao Félix assume sa célébration contre l’Atlético… son club

L’unique buteur lors de la victoire du FC Barcelone contre l’Atlético de Madrid ce dimanche (1-0), Joao Félix, n’a montré aucun regret après avoir célébré son but face à l’équipe à laquelle il appartient toujours.

Dimanche soir, le Camp Nou a vibré au rythme du choc entre le FC Barcelone et l’Atletico Madrid, lors de la 15e journée de Liga. Une rencontre plaisante qui a tourné en faveur des blaugranas qui se sont imposés sur la plus courte des marges (1-0). Joao Félix a offert la victoire au FC Barcelone grâce à un joli but en première période. Une réalisation qu’il n’a pas hésité a célébré, face à l’équipe qui l’a prêté aux Culés.

Arborant les bras en croix, debout sur les panneaux publicitaires, il a nargué les supporters de son ancienne équipe dans le parc visiteurs. Cette démonstration d’affection pour son nouveau club a dissipé tout doute quant à son désir de rester en Catalogne, où il a trouvé un nouveau souffle pour sa carrière depuis son prêt par les Colchoneros.

Interrogé sur sa célébration après la rencontre, Félix n’a montré aucun regret. « C’était une célébration spontanée. On est dans le feu de l’action et c’était comme un soulagement après l’été que j’ai vécu. Seuls mes proches savent comment je l’ai vécu« , a confié l’attaquant portugais, relayé par RMC Sport.

Joao Felix a également rappelé que les retrouvailles avec l’Atlético n’étaient pas un jour spécial. De son côté, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, Diego Simeone n’a pas voulu parler du portugais. « Je ne parle pas des joueurs de l’autre équipe« , a simplement rétorqué l’Argentin en réponse à une question sur l’attaquant en conférence de presse. Le divorce entre Joao Félix et l’Atlético Madrid semble définitivement consommé.