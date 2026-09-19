Angola : plus de 1,5 milliard $ d’accords avec Oman, dont 500 MW renouvelables

L’Angola et Oman ont signé vendredi 18 septembre à Luanda cinq accords et huit protocoles d’entente dont l’ensemble est évalué à plus de 1,5 milliard de dollars, selon les autorités omanaises. Le paquet couvre notamment l’énergie, l’investissement, l’aviation, la logistique, la défense et l’agriculture.

L’un des projets les plus importants porte sur le développement en Angola d’une installation d’énergie renouvelable de 500 MW, associée à un système de stockage par batteries et prévue selon un modèle de producteur indépendant d’électricité. Les textes échangés mentionnent aussi des coopérations dans les activités pétrolières et les services destinés au secteur.

Le président angolais João Lourenço et le sultan Haitham ben Tariq ont assisté à l’échange des documents au palais présidentiel. Les deux pays ont également conclu des accords sur le transport aérien, la coopération technique, la double imposition et l’exemption de visas pour certaines catégories de passeports officiels. Mascate dit viser un doublement des échanges commerciaux bilatéraux dans les prochaines années.

La coopération économique entre les deux pays s’est déjà matérialisée dans le secteur de l’eau. Le gouvernement angolais a autorisé début septembre un projet de 658 millions d’euros pour réhabiliter, moderniser et étendre le réseau de distribution d’eau de Luanda, avec un financement prévu dans le cadre de la coopération avec Oman par l’intermédiaire de l’Oman Investment Bank. Environ trois millions d’habitants de zones encore insuffisamment desservies doivent en bénéficier.

Publicité

Le projet renouvelable de 500 MW figure à ce stade dans un protocole d’entente. Les documents publiés le 18 septembre ne précisent ni son coût propre ni sa date de mise en service.