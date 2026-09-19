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Afrique du Sud : 181 candidats de l’ANC restent exclus des municipales

En Afrique du Sud, 181 candidats de l’African National Congress (ANC) restent exclus des élections municipales du 4 novembre après le rejet, mercredi 16 septembre, du recours du parti par la Cour électorale. La décision concerne six municipalités et maintient, à ce stade, ces candidatures hors des listes définitives.

Henry DONCHE
Publié le à
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Afrique du Sud : 181 candidats de l’ANC restent exclus des municipales
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Les candidats concernés devaient se présenter à Port St Johns, Ngquza Hill, Walter Sisulu et Sundays River Valley, dans le Cap-Oriental, à uMshwathi, dans le KwaZulu-Natal, ainsi qu’à Mangaung, dans l’État-Libre. L’ANC a annoncé qu’il entendait exercer d’autres voies de recours contre la décision.

Le litige porte sur la procédure de dépôt des candidatures avant la date limite du 28 août à 17 heures. L’ANC soutenait que les informations des 181 candidats avaient été enregistrées dans le système électronique de la Commission électorale et que des difficultés techniques avaient empêché la validation finale. La Commission électorale a contesté cette version et estimé que l’enregistrement des données ne valait pas soumission définitive.

La Commission électorale a certifié 136 790 candidats pour les 10 526 sièges à pourvoir lors du scrutin du 4 novembre. Elle a indiqué que 5 096 candidatures avaient été disqualifiées à l’issue des contrôles prévus par la loi, notamment sur les dépôts et la validité des nominations.

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Le directeur général des élections, Sy Mamabolo, a déclaré que la Commission avait pris acte de l’intention de l’ANC de saisir une juridiction supérieure. Selon lui, l’effet d’un nouveau recours dépendra de la mesure que le parti demandera au tribunal. Les listes actuelles restent donc celles arrêtées par la Commission électorale.

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