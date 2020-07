Bénin: les mots de condoléances de Joël Aïvo aux proches de Saliou Aboudou

L’ancien doyen de la faculté de droit et sciences politiques, le professeur Joël Aïvo, compatit à la douleur de la famille de Monsieur Saliou Aboudou, ancien président de la cour suprême, décédé, ce jour, jeudi 16 juillet 2020, au CNHU de Cotonou.

Dans une publication sur sa page Facebook, l’ex-président de l’association béninoise de droit constitutionnel, le professeur Joël Aïvo, rend hommage à la mémoire de Monsieur Saliou Aboudou, décédé, ce jeudi, au centre national hospitalier et universitaire de Cotonou.

« J’ai appris, avec une grande tristesse, le décès de M. Saliou ABOUDOU, ancien Ministre, ancien Président de la Cour Suprême. Avec cette disparition, le Bénin perd une des figures marquantes de notre histoire politique de ces quatre dernières décennies.« , laisse entendre Joël Aïvo dans sa publication.

L’agrégé de droit assure, à la famille et aux proches du disparu, sa compassion et leur présente ses sincères condoléances. « Je salue sa mémoire et rends hommage à son dévouement au service de l’État et de la justice. J’assure sa famille et ses proches de ma compassion et leur présente mes condoléances.« , indique-t-il dans son adresse.