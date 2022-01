Le Bénin demeure le pays le plus ouvert aux africains, malgré la Covid-19

Le Bénin maintient toujours la tête du Classement de l’indice d’ouverture sur les visas en Afrique. selon l’édition 2021 du rapport sur l’indice d’ouverture sur les visas en Afrique de la Banque africaine de développement (BAD), le Bénin est le premier pays où il est plus facile pour un africain de s’y rendre.

Grâce aux différentes mesures mises en place depuis 2017, le Bénin a nettement amélioré son score en se hissant à la première place, après avoir respectivement occupé la vingt-septième (27è) place en 2017 et la trente- et- unième (31è) place en 2016. Ainsi pour cette année 2021, le Bénin a maintenu cette position du premier pays africain accessible sans visa à tous les Africains, selon le Rapport 2021 sur l’ouverture des régimes de visa en Afrique (IOVA) de la Banque africaine de développement (BAD) et de la commission de l’Union Africaine (UA).

Selon ce rapport, trois pays africains, à savoir, le Bénin (avec une note de 1,000), la Gambie (1,000) et les Seychelles (1,000), offrent un accès sans visa à tous les Africains, malgré la pandémie du Coronavirus qui a mis à mal les gains acquis par l’Afrique dans le domaine clé de la circulation des personnes. Depuis 2016, ces institutions publient cet indice qui mesure l’ouverture des pays africains aux voyageurs en provenance d’autres nations du continent.

Ouverture sur les visas en Afrique

Une ouverture malgré la pandémie

« En dépit des mesures de confinement imposées par la pandémie de COVID-19, de nombreux pays africains continuent

de déclarer leur ouverture en matière de visa aux citoyens des autres pays du continent : La note moyenne des 10 premiers pays sur l’indice d’ouverture sur les visas en Afrique est passée de 0,902 en 2020 à 0,904 en 2021″, peut-on lire dans le rapport. « Le Bénin, la Gambie et les Seychelles ont continué à offrir un accès sans visa à tous les Africains » affirme la rapport.

Néanmoins, le niveau d’ouverture sur les visas en Afrique a globalement connu une légère baisse au cours de l’année.

Le continent est divisé à quasi-égalité entre les pays ayant une politique libérale en matière de visas et ceux dont la politique est plus restrictive :

25 % des pays africains accueillent une partie ou la totalité des visiteurs africains, sans visa.

24 % des pays africains autorisent une partie ou la totalité des visiteurs africains à obtenir un visa à l’arrivée.

51 % des pays africains font obligation aux visiteurs africains d’obtenir un visa avant leur arrivée.

Entre 2016 et 2021, 36 pays—soit les deux tiers du continent — ont amélioré ou maintenu leurs notes sur

l’indice d’ouverture sur les visas en Afrique (IOVA). En 2021 : 24 pays africains, soit 44 % des pays du continent

offrent le visa électronique, contre 9 pays africains (17 % du continent) en 2016. Autre note positive, 24 pays africains, soit 44 %, offrent le visa électronique, contre neuf en 2016. Bémol, aucun pays d’Afrique centrale ne figure encore parmi les plus ouverts en matière de visa.

Les pays Africains invités à ‘’assouplir davantage les procédures’’

Le rapport montre également que 47 pays ont amélioré ou maintenu leur indice d’ouverture des visas en 2019. En 2019, les pays les plus performants en matière d’ouverture des visas figurent parmi les pays les plus attractifs en terme d’investissements directs à l’étranger et bénéficient d’un fort taux de croissance, y compris dans le secteur du tourisme. L’Éthiopie a également enregistré une performance record en progressant de 32 places dans le classement et intégrant ainsi les 20 pays les plus ouverts en Afrique.



Cependant, les voyageurs africains doivent encore obtenir un visa pour voyager dans un peu moins de la moitié du continent. Ce qui a poussé l’Afdb à inviter les pays Africains à ‘’assouplir davantage les procédures en introduisant des visas à l’arrivée par exemple. En abolissant les frontières, l’Afrique sera en mesure de tirer profit des avantages de la Zone de libre-échange continentale, du Marché unique africain du transport aérien et du Protocole sur la libre circulation des personnes’’.

Comment l’IOVA calcule-t-il la note de chaque pays ?

Les notes au titre de l’IOVA vont de 0 à 1, où 0 désigne les pays dont les politiques en matière de visas sont les plus restrictives et 1 désigne les pays dont les politiques en matière de visas sont les plus accueillantes. Plus la note d’un pays est élevée, plus celui-ci a un «régime de visa ouvert» et mieux il est classé.

Pour calculer la note de chaque pays, l’IOVA évalue sa politique en matière de visa par rapport à chacun des 53 autres pays du continent2N3 et classe chaque politique dans l’une des trois catégories ( Visa obligatoire avant le voyage 0,

Visa à l’arrivée 0.8, Sans visa 1.0.)

Pour calculer la note d’un pays, l’IOVA suit les quatre étapes suivantes :