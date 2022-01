Vie politique au Bénin: Nicéphore Soglo a désormais pris ses distances avec Boni Yayi

Puis le Mercredi 22 septembre 2021, le président d’honneur du parti « Les Démocrates », Thomas Boni Yayi a été reçu par son successeur au palais de la République. Les deux hommes d’Etat ont longuement échangé. Officiellement leurs échanges auraient tourné sur la situation de crise politique et sur l’éventualité de la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. Le prince de Tchaourou avait même affirmé avoir consulté le président-maire Nicéphore Soglo avant sa rencontre avec Patrice Talon.

On peut dire sans risque de se tromper que la distance prise par Nicéphore Dieudonné Soglo vis à vis de Thomas Boni Yayi a quelque chose à avoir avec la date du 22 Septembre 2021. Avant cette date en effet, on notait un rapprochement politique entre eux depuis que les deux ont retrouvé une perception commune de la gouvernance de l’actuel locataire de la Marina; une gouvernance qu’ils désapprouvent.

