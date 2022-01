Tunisie: l’ex-ministre d’Ennahdha, Noureddine Bhiri «entre la vie et la mort»

L’avocat Samir Dilo, membre du comité de défense, a déclaré que « l’état de santé de Noureddine Bhiri s’est détérioré à la suite de sa grève de la faim, pour protester contre son enlèvement ».

Noureddine Bhiri serait entre la vie et la mort, d’après Samir Dilou qui cite des sources médicales proches du député et ancien ministre de la Justice. Arrêté le 31 décembre 2021, Noureddine Bhiri a été assigné à résidence ailleurs qu’à son domicile et sans indiquer à ses proches, ou ses avocats, du lieu de cette assignation.

Il a été hospitalisé d’urgence le lendemain à l’hôpital de Bizerte et il aurait des problèmes cardiaques. Il observerait depuis son arrestation une grève de la faim. Lundi 3 janvier 2022, le ministre de l’Intérieur a indiqué avoir saisi le parquet à propos de l’implication de M. Bhiri dans une affaire terroriste, mais le parquet n’a pas réagi. Il a ainsi décidé de l’arrestation sur la base d’un décret datant de 1978.

« Mon mari a été kidnappé, il est toujours séquestré illégalement et je le considère comme porté disparu puisque je n’ai aucune information sur son sort », accuse Saïda Akremi, épouse de l’ex-ministre, invitée mardi 4 janvier de l’Entretien sur l’antenne arabophone de France 24. Selon une délégation de l’Instance de prévention de la torture (INPT, autorité indépendante) et du Haut commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme qui lui a rendu visite, Noureddine Bhiri est hospitalisé depuis dimanche « sous surveillance rapprochée en cardiologie » à Bizerte (nord), car il est atteint de plusieurs maladies chroniques, diabète et hypertension, notamment.

« L’état de santé de mon mari est fragile, or depuis son enlèvement, il refuse de se nourrir et de prendre ses nombreux médicaments », confie Saïda Akremi, alors que le parti Ennahda a annoncé lundi que Noureddine Bhiri était en grève de la faim. « Il est entre la vie et la mort, et je rends responsable de sa vie le président Kaïs Saïed et le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine, ainsi que tous ceux qui ont pris la décision de l’enlever et l’ont appliquée ».