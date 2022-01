« Truth Social »: Donald Trump dévoile enfin la date du lancement de son réseau social

Gettr, lancé début juillet par l’ancien conseiller de Donald Trump, Jason Miller, mais aussi Parler et Gab se sont déjà positionnés auprès des sympathisants de l’ancien président comme garants de la liberté d’expression, échappant à la censure des réseaux sociaux grand public. Gettr vient de marquer un point grâce à un tweet de l’animateur et humoriste Joe Rogan, dont le podcast est le plus populaire au monde, qui a appelé dimanche ses abonnés à le rejoindre sur la plateforme.

L’ancien président des Etats-Unis Donald Trump va lancer son réseau social le 21 février. Cette date correspond à sa mise en ligne sur l’App Store, la boutique d’applications d’Apple. Contactée par l’AFP, la maison mère de « Truth Social », le nom du réseau social, Trump Media & Technology Group (TMTG) n’a pas donné plus de précisions pour l’heure. La future plateforme a été présentée par l’ex-président comme une alternative à Facebook, Twitter et YouTube, dont il est banni pour avoir incité ses partisans à la violence avant l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021.

