Tension Mali-CEDEAO: le Qatar réitère son soutien à Bamako

L’ambassadeur pour sa part s’est dit touché par la situation actuelle que traverse le Mali et que son pays apportera son soutien. Il ajoute que son pays est et continuera à être aux côtés du Mali et a ensuite remis au chef du gouvernement une invitation du Président Qatarien pour le prochain Forum de Doha, prévu du 21 au 22 mars 2022.

En cette période de turbulence diplomatique marquée par une divergence d’opinions avec la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Mali peut non seulement compter sur la Russie, l’Algérie, la Chine, la Guinée et la Mauritanie qui lui ont déclaré leur soutien, mais aussi, sur le Qatar.

