Taxe sur les revenus immobiliers : il ne s’agit pas d’une innovation, rectifie Wilfried Houngbédji

Mais suite à une étude commanditée par l’administration fiscale et à des échanges avec les personnes assujetties à cette taxe, il a été convenu de procéder à un abaissement. C’est ainsi qu’un taux moyen de 12% fut retenu, précise le porte parole du gouvernement. Le nouveau taux de 12% qui aurait été consensuellement retenu par l’administration fiscale et les personnes assujetties à cette taxe, aux dires de Léandre Wilfried Houngbédji, permettra aux promoteurs immobiliers de conserver une plus grande partie de ce qu’ils gagnent.

A croire le porte parole du gouvernement, cette taxe n’est pas une innovation du régime de la rupture mais une ancienne taxe qui remonte aux années 1960 et est même disponible dans plusieurs pays de la sous région. Selon les explications de Léandre Wilfried Houngbédji, secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement, cette taxe était précédemment de 20% ou de 10% selon les catégories.

