Syrie: 11 jihadistes de l’EI tués dans des raids russes

Onze jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont péri dans une série de frappes nocturnes menées par l’aviation russe en Syrie, a indiqué jeudi l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Les frappes ont été menées « dans le désert de al-Sakhné et Tadmor (centre) et dans le désert de Deir Ezzor (est) », précise le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahman qui indique que les jihadistes se cachent dans des grottes » situées dans cette région désertique où des cellules de l’EI sont toujours actives.

