Sidney Poitier, première star noire d’Hollywood, est mort

Sidney Poitier s’éteint à 94 ans. Le légendaire comédien, connu pour ses rôles dans « Dans la chaleur de la nuit », « Devine qui vient dîner? », a été le premier Noir à recevoir l’Oscar du meilleur acteur en 1964 pour « Le Lys des champs ».

Sidney Poitier, acteur de légende et première star noire d’Hollywood, est mort à 94 ans, a annoncé aujourd’hui le vice-Premier ministre des Bahamas, où l’acteur a grandi. « Nous avons perdu une icône, un héros, un mentor, un combattant, et un trésor national« , écrit le vice-Premier ministre Chester Cooper sur sa page Facebook à propos de l’acteur de « La Chaîne » ou encore de « Dans la chaleur de la nuit », sans mentionner la cause de son décès.

Né prématuré à Miami, en Floride, le 20 février 1927, à l’occasion d’un déplacement de ses parents venus des Bahamas voisines, Sidney Poitier obtient ainsi la double nationalité américaine et bahaméenne. En 1964, il est le premier Afro-Américain à remporter l’oscar du meilleur acteur pour «Le Lys des champs».

Sidney Poitier était considéré comme un pionnier du cinéma noir américain. En plus d’être le premier acteur afro-américain à recevoir l’Oscar du meilleur acteur, il est considéré selon l’American Film Institute comme l’un des plus grands acteurs de tous les temps. Parmi ses films immanquables, on compte « La Chaine », « Un raisin au soleil », « Le Lys des Champs » ou encore « Dans la chaleur de la nuit ». Egalement réalisateur, il a signé des films tels « Buck et son complice », « La folie aux trousses » ou « Papa est un fantôme ».

Au cours de sa carrière, Sidney Poitier a été plusieurs fois récompensé. Sa performance dans « Le Lys des Champs » lui vaut non seulement l’Oscar du meilleur acteur, mais également un Golden Globes et un Ours d’argent au Festival de Berlin. Il a aussi remporté d’autres prix pour La Chaîne (Ours d’Argent et Bafta) et l’ensemble de sa carrière a été auréolée d’un Oscar d’honneur (2002) et d’un Cecil B. DeMille Award (1982). Il a également été fait chevalier-commandeur de l’ordre de l’Empire britannique en 1974.