Sanction contre le Mali: «à qui appartiennent vraiment la CEDEAO ET L’UEMOA »?

Alors que la CEDEAO a l’UEMOA ont décidé de sanctionner durement le Mali alors que la transition dans le pays s’étend plus longtemps que prévu, les réactions commencent à se faire entendre de part et d’autres. Selon le député sénégalais Cheikh Bamba Dièye ces sanctions sont excessives.

La CEDEAO a décidé de fermer ses frontières avec le Mali et d’activer sa force en attente pour un éventuel délogement par la force des autorités de transition dans le pays. Aussi, l’UEMO a imposé des sanctions commerciales au pays et décidé de geler les avoirs du pays dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO.

Ces décisions des deux organisations ont été prises de diverses façons par plusieurs personnalités africaines. Selon le député sénégalais Cheikh Bamba Dièye, la CEDEAO et l’UEMOA ont « perdu la tête ». « Les sanctions sont excessives et discriminatoires. Vouloir mater un pays qui ose exercer son droit de se défendre et d’assurer sa sécurité par les moyens qu’il juge nécessaire est inacceptable. Les maliens ont assez souffert et ne méritent pas cet acharnement », a-t-il indiqué. Il s’est également interrogé en se demandant « à qui appartiennent vraiment la CEDEAO ET L’UEMOA »

Notons que le Mali a d’ailleurs immédiatement condamné ces sanctions les jugeant contreproductives. Le pays a également décidé de faire usage de son droit de réciprocité en matière diplomatique et de rappeler ses ambassadeurs dans les pays de la CEDEAO. Bamako a annoncé lundi dans un communiqué qu’il fermait ses frontières terrestres et aériennes aux pays de l’organisation ouest africaine.

Les sanctions interviennent alors que le Mali a reporté les élections de février proposées par la CEDEAO pour mettre fin à la transition et a décidé de la prolongation de la transition pour une durée allant entre six mois et cinq ans.