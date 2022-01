Samuel Eto’o: «Gagner une Coupe du monde c’est l’une des choses les plus faciles à faire»

Le tout nouveau président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, a exprimé ses espoirs qu’une équipe africaine gagnera une des éditions de la Coupe du monde. Il soutient que l’Afrique regorge de talent.

Alors que plusieurs personnes sont pessimistes en ce qui concerne une victoire d’une équipe africaine lors d’une édition de la coupe du monde de football, l’ancienne gloire du foot camerounais Samuel Eto’o, assure que gagner une coupe du monde est assez facile à faire.

« Je ne comprends pas pourquoi ils disent qu’un pays africain ne peut pas gagner une Coupe du monde. C’est l’une des choses les plus faciles à faire. Gagnez juste quelques matchs. C’est impossible ? », a indiqué Eto’o. « Malgré les nombreuses difficultés, ce n’est pas impossible », a-t-il indiqué.

Samuel Eto’o poursuit ses propos lors d’un entretien avec The Athletic, et soutient que ce n’est pas les talents qui manquent sur le continent mais plutôt le perfectionnement et de meilleurs conditions de travail. « En Afrique, il y a plus de talents qu’en Europe, le fait est que les Européens continuent de s’améliorer. C’est quelque chose que nous savons et que nous apprenons », a-t-il indiqué.

Pour rappel, aucune équipe africaine n’a jamais gagné la Coupe du monde de football depuis sa création. Certaines équipes par contre, ont tenté de réaliser l’exploit mais ont été à chaque fois stoppées en quart de final. Le Cameroun, le Sénégal et le Ghana sont les seules équipes à réussir à atteindre cette étape de la compétition prestigieuse.