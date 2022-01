Royaume-Uni: une mère nomme son fils Lucifer

Au Royaume-Uni, une jeune maman, âgée de 27 ans a donné un prénom peu commun à sa progéniture, Lucifer.

Une Anglaise s’est attirée les foudres des réseaux sociaux après avoir donné à sa progéniture un prénom surprenant, relate Indy 100. Josie King a choisi d’appeler son fils Lucifer. L’habitante de Devon dit qu’elle reçoit sans cesse de la haine, et même des menaces de mort, de la part d’internautes depuis qu’elle a annoncé le nom controversé dans l’émission populaire britannique « Jeremy Kyle Show ».

Mother trolled with vile comments after naming her baby son Lucifer https://t.co/MmLBEz2ECU — indy100 (@indy100) January 12, 2022

« J’ai de la chance d’avoir la peau dure, parce que beaucoup de ces menaces de mort sont si horribles et effrayantes« , a déclaré la mère du bébé de 7 mois à SWNS à propos de sa vie depuis sa participation au talk-show. Josie avoue qu’elle s’attendait à des réactions, mais pas à ce point. « Quand j’ai choisi son nom, je savais que les gens ne l’aimeraient pas, mais ce n’est pas à eux de décider« , a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est vraiment mauvais quand un bébé de 7 mois est critiqué et intimidé à cause d’un nom.’ C’est à ce moment-là que nous devons nous rappeler que c’est la société qui est le problème, pas nos choix personnels.«

Josie explique aussi que son choix est loin d’être satanique. « Le diable n’est pas la signification du nom de mon fils. Quand il s’agit de religion et de vie réelle, ce sont des choses très différentes, l’une est vécue et l’autre se trouve dans un livre« , dit-elle. « J’ai eu quelques membres de ma famille qui m’ont dit que je ne pouvais pas l’appeler comme ça, mais j’ai répondu que je n’étais pas religieuse et que le nom ne représentait pas ce que les gens pensaient qu’il représentait. Mais cela ne veut pas dire que vous devez le changer. Les gens auront toujours une opinion, et vous ne pouvez pas les écouter parce que ce n’est pas leur enfant. Ce n’est pas leur vie« , a dit la mère de famille.

« J’aime les noms que j’aime, ils ne conviennent peut-être pas à d’autres personnes. Mais j’ai au moins 15 personnes qui m’envoient des messages adorables et qui ont aussi des enfants nommés Lucifer. Je ne pensais vraiment pas que le nom de Lucifer était si extravagant, mais apparemment, il l’est vraiment ».