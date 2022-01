RDC: l’Offensive militaire conjointe avec l’Ouganda fait face à une nouvelle menace

Notons que les ADF sont un groupe rebelle ougandais qui s’est installé dans l’est de la RDC et terrorisent les populations. Selon plusieurs informations, ils ont pactisé avec le groupe djihadiste Etat Islamique. L’est de la RDC est en proie à des violences quotidiennes et outre les ADF, la région riche en ressources naturelles est infestée de plusieurs dizaines de groupes armés.

Le général de brigade Flavia Byekwaso et le général de division Léon Richard Kasonga, porte-parole de l’UPDF et des FARDC, respectivement, ont déclaré qu’ils « ont des informations fiables sur la présence dans la région d’éléments appartenant à un groupe armé avec des plans sinistres pour discréditer les performances obtenues par forces conjointes dans les actions contre les rebelles des ADF basés dans l’est du Congo ».

Mardi, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) ont mis en garde contre d’éventuelles attaques et sabotages planifiés par des groupes armés en RDC. Selon un communiqué conjoint les deux armées ont déclaré qu’il existe des informations crédibles selon lesquelles le groupe se prépare à lancer une attaque contre des civils déguisé en soldats UPDF.

Selon les informations, les assaillants ont copié les tenues militaires officielles des troupes des deux pays et prévoient de les utiliser pour attaquer des villages dans l’est de la République démocratique du Congo. Les deux parties pensent maintenant que l’idée est de retourner les habitants contre les armées et de ruiner l’opération qui a été présentée comme un succès.

