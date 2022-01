RDC: 11 civils tués par la milice Codeco

Une attaque des miliciens armés à Kokonyange, une localité de la province de l’Ituri dans le Nord-Est de la République démocratique du Congo (RDC), a fait au moins 11 morts, selon les autorités locales.

L’attaque a été menée par les miliciens de Codeco et a eu lieu dans la nuit du samedi à dimanche 16 janvier 2022. « Les assaillants de la Coopérative pour le développement du Congo (Codeco) et leurs alliés ont massacré des civils dans le village de Kokonyange. Le bilan provisoire est de 11 civils tués par balles et 10 blessés », a déclaré à l’Agence Anadolu Jonas Lemi, chef de la localité attaquée.

Les assaillants ont profité de l’absence des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) au village Kokonyange pour commettre leur crime, a-t-il indiqué. La milice CODECO (Coopérative de développement du Congo) est l’un des groupes armés actifs dans les Provinces de Nord-Kivu et de l’Ituri.

Malgré l’état de siège ordonné dans ses Provinces depuis 8 mois par le président Felix Tshisekedi, les attaques terroristes se multiplient et semble vouloir donner raison à Martin Fayulu, principal opposant du président Félix Tshisekedi, qui dit ne pas comprendre le bien fondé de l’état de siège décidé par le chef de l’Etat.