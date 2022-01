Protection de l’environnement au Bénin: vers une réforme du cadre institutionnel de l’activité de dragage

Le secteur de dragage et d’exploitation du sable sera bientôt réorganisé. C’est la conclusion à laquelle est parvenue le gouvernement du président Patrice Talon suite aux dysfonctionnement observés dans ce secteur d’activité malgré les mesures idoines prises par l’Etat.

Selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 12 Janvier 2022, la réorganisation institutionnelle, technique et financière du secteur du dragage et d’exploitation du sable dans les Communes comme Abomey-Calavi, Cotonou, Ouidah, Porto-Novo et Sèmè-Kpodji devient plus qu’une exigence.

Selon le contenu du compte rendu du conseil des ministres, une étude commanditée entre 2019 et 2020 a abouti en effet à un constat d’insuffisance du cadre institutionnel dans le suivi de l’activité de dragage et a posé la problématique d’une réorganisation subséquente de la filière.

Aussi, le secteur de dragage et d’exploitation du sable reste marqué par des dysfonctionnements et des atteintes graves à l’environnement, malgré les mesures prises par le Gouvernement, indique le compte rendu du conseil des ministres.

Ces dysfonctionnements appellent à définir des modes de gestion plus durable de la ressource. « Un consortium de consultants a donc été identifié pour conduire les études prévues à cette fin. Le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable veillera à la bonne exécution de la mission », précise le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 12 Janvier.

Le secteur de dragage et d’exploitation du sable sera donc bientôt réorganisé conformément aux recommandations du consortium de consultants identifiés pour conduire l’étude commanditée par le gouvernement.