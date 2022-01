Plusieurs dizaines de terroristes neutralisés lors d’une opération offensive de l’armée malienne

Cette lise à jours intervient alors que le pays est en proie à la menace terroristes et à des sanctions de la CEDEAO qui l’isolent dans son combat. Le pays lutte contre le djihadisme depuis plusieurs années et même le déploiement des forces militaires françaises dans le pays qui compte déjà 15 milles soldats de l’ONU, n’a véritablement rien changé.

Selon l’armée, « le samedi 8 janvier 2022, une base terroriste dans la Zone de Sama, au nord-est de la localité de Sofara, a été détruite par une frappe aérienne de l’aviation FAMa ayant permis de neutraliser 26 terroristes ». Une opération « de reconnaissance offensive » a également eu lieu le 9 janvier et l’armée a ratissé plusieurs localités et détruit une base logistique des assaillants. Deux terroristes ont également été mis aux arrêts.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.