«Nous sommes membre de la CEDEAO», Jean-Yves Le Drian

Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a réitéré le soutien de la France aux sanctions de la CEDEAO contre la république du Mali. Il a également assuré que son pays demanderait à l’UE d’en faire autant.

Le ministre français des affaires étrangères a assuré que la France n’abandonnera pas le Mali mais ne resterait pas dans le pays à n’importe quel prix. Une déclaration faite après que l’EU et la France ont apporté leur soutien aux sanctions très dures de la Communauté économique des Etat de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) contre le Mali dans le but de presser les autorités de la transition à organiser des élections le plus rapidement possible.

Aussi, la France assure son soutien à l’organisation régionale indiquant qu’elle fait partie de la CEDEAO. « Nous sommes au côté de la CEDEAO, parce-que nous sommes membre de cette institution. J’ai pris l’engagement de faire comprendre à l’UE d’appliquer les sanctions contre le Mali. Et nous allons suivre cela à la lettre », a indiqué Le Drian.

Une déclaration qui intervient après les remous de suscités par les sanctions de la CEDEAO. L’organisation a fermé ses frontières et a imposé un embargo commercial au Mali. Le mali a condamné ces sanctions et appelé le peuple à se mobiliser pour exprimer son mécontentement contre la CEDEAO. Une mobilisation qui a drainé des milliers de maliens à travers tout le pays.