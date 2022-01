Nigéria: Muhammadu Buhari autorise à nouveau Twitter, après 7 mois de suspension

Dans le communiqué, les autorités nigérianes affirment qu’après plusieurs mois de négociations, Twitter a accédé à « toutes les conditions fixées par le gouvernement fédéral », notamment en matière de taxation et de gestion des contenus ne respectant pas les lois du pays. Le réseau s’est « également engagé à établir une entité légale au Nigeria durant le premier trimestre de 2022 ». Compte tenu de son influence « dans notre démocratie, notre économie (…) notre priorité est d’adapter, et non pas d’interdire Twitter », ajoutent les autorités.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.