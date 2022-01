N’Dali: plusieurs centres de santé illégaux fermés, des promoteurs interpellés

Selon Alassane Seïdou, alors ministre de la santé, l’installation tous azimuts de ces centres de santé privés sans autorisation relève du non respect de la loi n°97-020 du 17 Juin 1997, fixant les conditions d’exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales en République du Bénin .

Trois promoteurs ont donc été interpellés par la police, les autres sont en cavales et sont activement recherchés. Il leur est reproché le non-respect des normes en matière de collecte, stockage et gestion des déchets biomédicaux, l’insalubrité avec l’usage des méthodes de traitement rudimentaire, et l’approvisionnement illicite en produits pharmaceutiques.

La plupart des centres de santé mis sous scellés lors de cette opération sont des appartements familiaux transformés pour les besoins de la cause. L’ouverture de ces centres de santé n’a pas suivi la règle de l’art et les promoteurs n’ont reçu aucune autorisation.

