Marché financier régional: le Togo lève 27,5 milliards pour sa première sortie en 2022

Pour rappel, les ODR sont les nouveaux instruments mis à disposition des Etats de l’Uemoa par la Bceao et l’Agence Umoa-Titres, pour financer leurs plans de relance économique massifs. Entre avril et juin, le Togo a réussi à lever sur le marché financier, 183 milliards FCFA contre 165 milliards FCFA initialement prévus.

Pour cette première sortie, les investisseurs ont de nouveau réitéré leur confiance, avec plus de 77 milliards de FCFA de soumissions, soit un taux de couverture de plus de 300%. Le Trésor n’a retenu finalement que 27,5 milliards. Les bons, d’une valeur nominale de 1 million FCFA, disposent d’une maturité de 06 mois.

