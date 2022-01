Mali: premier accrochage entre des jihadistes et des instructeurs russes

Selon plusieurs sources, une première altercation a eu lieu hier, mardi 03 Janvier entre des éléments russes et des jihadistes sur un axe entre les villes de Bandiagara et de Bankass, à 633km de Bamako, au centre-nord du Mali. Il y airait un blessé confirmé côté russe et plusieurs morts côtés jihadistes.

