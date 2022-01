Mali: plusieurs morts dont le N°2 d’un groupe armé terroriste dans une offensive de l’armée

L’armée malienne a mené une offensive contre les groupes armés terroristes (GAT) le mercredi 12 janvier 2022. L’opération a fait plusieurs morts, dont le n°2 de la Katiba de Macina Ousmane Sidibé dit Bobala et plusieurs autres responsables terroristes.

Dans un communiqué dimanche, les Forces Armées Maliennes ont indiqué avoir mené une opération à succès contre les groupes armés terroristes. « Les Forces Armées Maliennes (FAMa) dans leurs offensives contre les groupes armés terroristes (GAT) ont procédé, le 12 janvier 2022, à des frappes aériennes dans les zones de Sama, Sosso et Logori dans le cercle de Bankass ayant fait plusieurs morts dont le n°2 de la Katiba de Macina Ousmane Sidibé dit Bobala et plusieurs autres responsables terroristes« , indique le communiqué de l’armée.

Sous sanctions diplomatiques et financières de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Mali fait également face aux attaques terroristes en ce début d’année. Le lundi 3 janvier, un convoi des forces armées maliennes a été attaqué, à Mandoli par les jihadistes et au moins, un opératif russe a été blessé puis transféré vers la localité de Sévaré. Des morts ont été déplorés du côté malien et du côté des jihadistes.