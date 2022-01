Mali: « Notre action n’est pas inscrite dans le sens de la confrontation», le gouvernement

Il indique également que « c‘est pourquoi, le président de la Transition a dépêché une mission pour aller voir ses frères et pairs de la région afin de partager avec eux ce qui s’est passé au niveau des ANR y compris le chronogramme. Il s’agissait aussi de réitérer la vision et l’engagement du président de Transition pour œuvrer à un retour à l’ordre constitutionnel au Mali mais dans le cadre d’une stabilité et d’une sécurité durable. Ces missions se poursuivent dans d’autres pays pour porter le même message ».

« Notre action n’est pas inscrite dans le sens de la confrontation car nous comprenons l’interdépendance de nos pays. Nous voulons travailler avec nos voisins pour trouver une solution qui puisse allier les aspirations des Maliens qui ont été exprimées à travers les Assises et les exigences de la Cedeao et du reste de la communauté internationale », a souligné le chef de la diplomatie malienne.

