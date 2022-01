Mali: le gouvernement prend 6 résolutions face aux sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA

Au Mali, le Conseil des ministres s’est réuni en session extraordinaire, le lundi 10 janvier 2022, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, président de la Transition, Chef de l’Etat. Au cours de cette session, le gouvernement a examiné les conclusions des Sommets extraordinaires de l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA) et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), tenus le 09 janvier 2022 à Accra au Ghana.

A l’issue de leurs précédents sommets, la CEDEAO et l’UEMOA ont décidé de maintenir les sanctions initialement prises à l’encontre du Mali et des autorités de Transition et d’imposer des sanctions économiques et financières supplémentaires. Face à ces mesures « extrêmes prises à l’encontre d’un Etat membre sans littoral et en guerre contre le terrorisme depuis une décennie, qui malgré tout enregistre des progrès notables dans la sécurisation du territoire et dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel », les autorités maliennes ont pris 6 résolutions.

Elles ont appelé l’ensemble de la population et de la diaspora à une mobilisation générale sur toute l’étendue du territoire national, le vendredi 14 janvier 2022, demandé aux autorités religieuses et coutumières d’organiser des séances de prières dans tous les édifices de culte, décidé de l’élaboration d’un plan de riposte pour sauvegarder la souveraineté et préserver l’intégrité du territoire national malien et invité l’ensemble des partenaires sociaux à une trêve afin de faire face aux défis de l’heure.

Par ailleurs, elles ont félicité les Forces Armées et de Sécurité pour les résultats obtenus dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation du territoire et remercié l’ensemble des peuples africains pour leur soutien et leur solidarité. Le gouvernement malien a également appelé la population à rester sereine et rassure que toutes les dispositions seront prises pour faire face aux effets des mesures édictées par la CEDEAO et l’UEMOA.