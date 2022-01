Mali: décès de l’ancien président renversé, Ibrahim Boubacar Keita

D’après des sources proches de sa famille, l’ancien président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, est décédé ce dimanche 16 janvier à Bamako. Il avait été renversé, mardi 18 août 2020, par des militaires rebelles qui ont promis une transition politique et des élections générales.

Ibrahim Boubacar Keïta, dit « IBK », est décédé ce dimanche 16 janvier à son domicile à Bamako. A la fois prisonnier politique et président déchu, il y a exactement deux ans qu’il n’est plus apparu en public.

Arrêté par les militaires le 18 août 2020, le président Keïta, avait démissionné quelques heures plus tard. Détenu par la junte pendant plus de deux semaines, il a été autorisé à quitter le Mali le 5 septembre 2020 pour recevoir des soins aux Émirats arabes unis. Deux mois plus tard, Ibrahim Boubacar Keïta est revenu au Mali, après des soins aux Émirats arabes unis.

Comme une boucle qui se ferme, « IBK » a été renversé par une armée qui, huit ans plus tôt, en 2012, avait largement contribué à son accession aux commandes en poussant à la fuite son prédécesseur, Amadou Toumani Touré.