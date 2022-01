Mali: compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 12 janvier 2022

Le gouvernement malien a tenu le mercredi 12 janvier 2022, sa séance hebdomadaire de Conseil des ministres, en présence du Chef de l’Etat et président de la transition, le colonel Assimi Goita. Retrouvez ci-dessous, l’intégralité des décisions prises.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

– adopté des projets de texte ;

– et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens Combattants, le Conseil des Ministres a

adopté :

a. un projet de décret portant modification du Décret n°01-069/P-RM du 12 février 2001 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Inspection Générale des Armées et Services ;

b. un projet de décret fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction du Génie Militaire ;

c. des projets de texte relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de la Direction des Transmissions, des Télécommunications et de l’Informatique des Armées.

La restructuration en cours des Forces Armées a révélé l’impérieuse nécessité de relire les textes d’organisation et de fonctionnement de certaines structures, notamment l’Inspection Générale des Armées et Services, la Direction du Génie militaire et la Direction des Transmissions et des Télécommunications des Armées.

Les projets de texte adoptés visent à corriger les insuffisances décelées en apportant des innovations parmi lesquelles on peut citer, entre autres :

– la prise en compte de la dimension informatique et technologique ;

– la création d’une Sous-direction logistique pour la gestion efficiente et objective des

matériels lourds ;

– la création d’un nouveau régiment pour faire face aux besoins opérationnels et de

détachements du Génie militaire pour une intervention plus rapide et efficace ;

– la création de nouveaux centres de formation et de commandement opérationnel.

Cette nouvelle organisation permettra de mieux répondre aux défis sécuritaires et sera un des maillons essentiels pour la gestion des matériels et la sécurisation des réseaux des Armées et Services.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Sur le rapport du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, le Conseil des Ministres a pris acte d’une communication écrite relative à la Stratégie nationale de la Réforme du Secteur de la Sécurité et son Plan d’actions 2022-2024.

La Stratégie nationale de la Réforme du Secteur de la Sécurité a pour objectif de contribuer à la mise en place d’institutions de sécurité et de justice efficaces et respectueuses de l’Etat de droit et des droits humains.

Son adoption favorisera entre autres :

– l’amélioration de la gouvernance du secteur de la sécurité ;

– le renforcement des capacités des forces de défense, de sécurité et de justice en infrastructures, en équipements et en ressources humaines de qualité ;

– la réorganisation et le redéploiement des forces sur l’ensemble du territoire national ;

– le déploiement et l’opérationnalisation de l’Armée nouvelle reconstituée ;

– la coordination du renseignement intérieur ;

– la mise en œuvre effective du concept de police de proximité ;

– le redéploiement des services sociaux de base sur toute l’étendue du territoire national ;

– le renforcement de la confiance entre les populations et les institutions de défense, de sécurité et de justice.

La Stratégie nationale de la Réforme du Secteur de la Sécurité est mise en œuvre à travers un plan d’actions triennal qui énonce les activités à réaliser dans les domaines prioritaires des secteurs de la défense, de la sécurité et de la justice.

2. Le Ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de l’évolution de la maladie à Coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a réitéré son appel au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.

Bamako, le 12 janvier 2022

P/Le Secrétaire général du Gouvernement/P.O La Secrétaire Générale Adjointe du Gouvernement

Madame KONATE Salimata DIAKITE

Chevalier de l’Ordre national