Lutte contre la criminalité au Togo: la police interpelle 91 personnes à Lomé

Ancrée dans une lutte farouche contre la criminalité, la police togolaise a mené fin décembre 2021, une série d’opérations à Lomé, la capitale du pays, notamment dans le secteur sud-ouest et Attiegou. Au moins 90 personnes ont été mises aux arrêts dans le cadre de ses opérations.

Les forces de défense et de sécurité togolaises ont procédé les 29 et 30 décembre dernier dans plusieurs secteurs de la capitale, à des opérations de prévention et de lutte contre la criminalité. « Ces interventions, organisées notamment dans le secteur sud-ouest et Attiegou, ont consisté en des actions de bouclage, contrôle d’identité et visites de domiciles », explique un communiqué officiel.

A l’issue des opérations, 91 personnes ont été interpellées, 118 motos sans pièces justificatives saisies, tout comme du cannabis, du carburant illicite et des armes blanches. Comme pour les précédentes actions, les personnes arrêtées et les objets confisqués ont été confiés à la Gendarmerie nationale pour des enquêtes.

30 arrestations et des objets saisis

Début novembre 2021, le Togo a, après avoir mené une série d’opérations de lutte anticriminalité sur toute sa zone frontalière Ouest, pour l’amélioration du climat de sécurité, de protection des populations et de leurs biens face à la montée de nouvelles menaces sécuritaires, entrepris des opérations de lutte anti-criminalité au Nord-Est de Lomé.

Au terme des bouclages, contrôles d’identité et visites domiciliaires, 30 personnes ont été interpellées, une soixantaine d’engins roulants saisies, de même que des objets et substances illicites (pétards, psychotropes).