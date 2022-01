Lutte anti-coronavirus: la France fait don de 200 070 doses de vaccin Pfizer au Togo

Le Togo a réceptionné samedi, un lot de plus de 200 000 doses de vaccins Pfizer de la part de la France, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19.

Un total de 200 070 doses de vaccins Pfizer a été offert par la France au Togo. La cargaison a été réceptionnée à l’aéroport de Lomé, par le ministre de la santé, Moustafa Mijiyawa et Jocelyne Caballero, l’ambassadrice de France.

“Ce don s’inscrit dans le cadre de la solidarité internationale promise par la France et des relations bilatérales entre les deux pays. Il est motivé par le dynamisme et la gestion rationnelle par le Togo, de la vaccination contre la covid-19”, a expliqué la diplomate française Jocelyne Caballero.

Ce n’est pas la première fois que la France fait don de vaccin au Togo depuis l’avènement de covid-19. L’Hexagone avait offert une quantité similaire d’AstraZeneca en novembre dernier au Togo qui a connu une flambée des cas de covid-19.

La nouvelle mobilisation de vaccins intervient quelques jours après l’extension de la couverture vaccinale aux plus de 12 ans et aux élèves et apprenants à partir du collège. A ce jour, 2,4 millions de vaccins ont été administrés en tout, et 12% de la population cible est entièrement vaccinée.