L’Union Européenne sanctionne le Mali

Après la CEDEAO et l’UEMOA, l’Union Européenne a pris des sanctions contre le Mali. Dirigée par la France, elle a décidé de suspendre son aide budgétaire au Mali.

Les ministres des affaires étrangères de l’Union Européenne et de l’OTAN sont en réunion ce jeudi, à Paris. Durant deux jours, ils vont examiner la situation sécuritaire et sociopolitique au Mali, Sahel et en Europe de l’Est. En attente d’un communiqué final qui contiendrait toutes les résolutions qui seront issues de cette assise, il faut souligner que l’UE a fait le choix de s’aligner derrière la CEDEAO dans le bras de fer qui oppose l’organisation sous-régionale au Mali.

« Les autorités maliennes n’ont pas respecté nos recommandations et celles de la CEDEAO concernant l’organisation des élections présidentielles et l’arrivée du groupe Wagner au Mali », a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrel. Face à cette situation, « nous allons décider de suspendre l’aide budgétaire au Mali », a-t-il affirmé à l’entame de la réunion, ajoutant que l’UE reste engagée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, afin d’apporter la paix et la stabilité dans la région en collaboration avec les pays de la CEDEAO.

C’est demain que la réunion prendra fin et que les décisions éminentes concernant le Mali devraient être complétées affirme Florence Parly, ministre française des Armées. A noter que la France et les Etats-Unis avaient déclaré leur soutien à la CEDEAO et ont appelé le Mali à se conformer le plus rapidement possible aux exigences de l’organisation africaine. Ses deux pays ont même tenté de faire passer une résolution contre le Mali à la dernière réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU. Mais la résolution a été bloquée par la Chine et la Russie qui ont fait usage de leur véto.