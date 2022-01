L’ONU demande au gouvernement du Mali de présenter un calendrier acceptable de la transition

« Cela pourrait ramener un sentiment de « normalité dans les relations entre cet État et la communauté internationale, la CEDEAO en particulier », a déclaré Guterres, faisant référence à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest qui a imposé de sanctions très dures au Mali en allant jusqu’à fermer ses frontières et au gel des avoirs du pays dans les banques centrales et commerciales dans les pays membres.

« Je travaille avec la CEDEAO et l’Union africaine pour créer les conditions qui peuvent permettre au gouvernement du Mali d’adopter une position raisonnable et acceptable pour accélérer une transition qui est déjà en cours depuis longtemps », a-t-il ajouté.

