Libye: les élections en Libye pourraient se tenir en juin (ONU)

Stephanie Williams, conseillère spéciale de l’ONU pour la Libye, a déclaré dimanche à l’Associated Press qu’il est toujours « très raisonnable et possible » que les 2,8 millions d’électeurs du pays votent d’ici juin conformément à la feuille de route 2020 négociée par l’ONU. Williams, qui a dirigé les efforts de l’ONU pour mettre fin au dernier épisode de violence en Libye en 2020, a déclaré que des élections étaient nécessaires pour donner du crédit aux institutions du pays.

