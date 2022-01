«L’heure a sonné pour le Mali de créer sa propre monnaie», Gnamien Konan

Il poursuit son appel en indiquant que « les populations africaines et celles de Botro croient en vous. Un pays qui n’a pas sa propre monnaie n’est pas un pays indépendant ». Notons que le Mali utilise, comme tous les pays de l’UEMOA, le CFA, une monnaie qualifiée de coloniale car « imposée » par la France et qui est fabriqué par elle.

Alors que le Mali a été durement sanctionné par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) qui a décidé de fermer ses frontières pour isoler le pays, et que l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a également décidé du gel des avoirs du pays, les voix se sont levées pour condamner ces mesures qui pourraient, selon certains observateurs, être contre productives.

