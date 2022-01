Les parts d’actions de l’Etat au capital de Bénin Airlines fixées à 30 millions FCFA

La compagnie Bénin Airlines a été créée en 2013 et a obtenu son agrément en 2014. Elle a par la suite obtenu son permis exploitation en juin 2015. Les services et offres de la Société ont été véritablement portés à la connaissance du grand public à l’occasion du lancement des vols réguliers (Cotonou-Parakou) le 1er juin 2018. Dans ce cadre, Bénin Airlines (Ex Air Taxi Bénin) a mis à disposition de ses passagers, un aéronef cessna Caravan de douze places, de dernière génération, maintenu aux normes de l’OACI par un organisme de maintenance certifié.

