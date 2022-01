Le Togo et l’Union Européenne adoptent un nouveau cadre de partenariat

Le Togo et l’Union Européenne ont lancé mercredi, à Lomé, le document conjoint de programmation pluriannuelle (DCP 2021-2027). Le nouveau document, précise-t-on, a été conçu pour être réalisé en deux phases consécutives (2021-2024 et 2024-2027).

Désormais, le Togo et l’Union Européenne vont fonctionner sur la base d’un nouveau mécanisme. Adopté en décembre dernier, à l’issue de la visite d’une Team Europe à Lomé, le nouveau mécanisme définit de nouveaux principes généraux, orientations et modalités de la coopération conjointe européenne, en appui aux efforts de développement du Togo, tels que définis dans la feuille de route quinquennale du gouvernement.

Conçu pour être réalisé en deux phases consécutives (2021-2024 et 2024-2027), le DCP qui mobilisera plusieurs centaines de millions d’euros pour des projets prioritaires, propose une large palette d’acteurs ainsi que plusieurs gammes d’interventions : appui budgétaire, prêts, dons, garanties, possibilités de mixages, ou encore assistance technique et financière, explique la présidence togolaise.

Les domaines concernés sont entre, le développement humain, l’agro-industrie, la gestion et la protection des ressources naturelles, ainsi que l’appui à la consolidation d’une société apaisée et résiliente. “Le document que nous avons aujourd’hui, après la visite de haut niveau de l’Équipe Europe à Lomé il y a quelques semaines seulement, est la matérialisation concrète de cet engagement de l’Union européenne, notamment dans le domaine de la coopération et de la solidarité européenne avec le Togo. Il a une valeur ajoutée dans la coordination de la coopération entre l’Union européenne, la France et l’Allemagne”, a déclaré l’ambassadeur de l’UE, Joaquin Tasso Vilallonga, lors de la cérémonie.