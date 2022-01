Le Roi Mohamed VI scelle définitivement la fin des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie

Alors que les relations entre le Maroc et l’Algérie continuent de se détériorer, on apprend que le roi du Maroc a officiellement mis fin aux fonctions de l’ambassadeur de son pays en Algérie le mois dernier.

Dans des disputes qui se sont ajoutées à celles qui existaient déjà entre Alger et Rabat, l’Algérie a rappelé son ambassadeur au Maroc et a mis fin aux relations diplomatiques entre les deux pays en août, accusant le Maroc d’actions hostiles. Trois jours plus tard, le Maroc a fait rentrer au pays son ambassadeur à Alger Hassan Abdel-Khaleq, qui est rentré avec une délégation diplomatique.

The New Arab rapporte que les fonctions d’Abdel-Khaleq ont été révoquées sur ordre du roi Mohammed VI et la décision est entrée en vigueur le 14 décembre, selon le Bulletin officiel du gouvernement à la fin du mois dernier, mais qui n’a été rapporté par les médias locaux que mardi. Cela renforce la tension entre les deux pays voisins qui existait avant même les dernières accusations et les liens marocains récents avec Israël. Les deux pays étaient en conflit sur le dossier du Sahara Occidental.

Notons également qu’outre l’Algérie, le Maroc a aussi mis fin aux fonctions de l’ambassadeur de son pays en Iran, Hassan Hami, dans le même décret de décembre. Le Maroc a rompu ses relations avec Téhéran en mai 2018, après l’avoir accusé de soutenir le mouvement séparatiste du Front Polisario au Sahara occidental. Il avait également affirmé que le groupe paramilitaire Hezbollah basé au Liban – soutenu par l’Iran – était impliqué dans le conflit, aidant le Polisario via l’ambassade iranienne à Rabat.